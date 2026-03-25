Гендиректор МАГАТЭ считает возможным заключение соглашения по атому с Ираном

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что соглашение по атому с Ираном возможно на основе приостановки ядерной программы Тегерана.

«Для Ирана важно защитить принцип ядерной автономии. Но соглашение по этому вопросу возможно. Можно рассмотреть приостановку [ядерной программы]», - сказал он в интервью газете Corriere della Sera. По его мнению, существуют альтернативные дипломатические планы, которые позволили бы достичь временного решения о запрете. Гросси допустил, что к этому вопросу можно было бы вернуться через пять или десять лет в других условиях.

На данный момент он видит обсуждение более ограниченным. «В том смысле, что я не вижу возможности для дальнейших дискуссий об обогащении [урана] или для рассмотрения частичных соглашений. Я вижу нечто более определенное и однозначное», - сказал он.

Гросси также считает, что военная операция США и Израиля против Ирана оказала влияние на ситуацию.

«Три недели войны оставили след: нанесен огромный ущерб, затронуты экономическая, энергетическая и производственная инфраструктуры Ирана. Это приведет к несколько иному обсуждению», - отметил глава МАГАТЭ.

Он подтвердил, что во время последнего раунда переговоров сторон, состоявшегося в Женеве до начала ударов 28 февраля, соглашение не было достигнуто, но «было понимание», и планировалась новая встреча в Вене.