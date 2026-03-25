Ветераны США раскритиковали Белый дом за публикацию мемов об Иране

Ветераны боевых действий и родственники погибших военнослужащих в США выступили с резкой критикой в адрес администрации президента Дональда Трампа из-за публикаций в социальных сетях Белого дома развлекательных роликов и мемов о конфликте с Ираном.

По мнению собеседников издания, команда президента превращает серьезный военный конфликт в шоу, используя в видео кадры ракетных ударов под музыку популярных исполнителей, а также фрагментов из мультфильмов и видеоигр. Отмечается, что подобные ролики публикуются даже в дни, когда сообщается о новых жертвах среди американских военных. Например, как напомнила газета, на следующий день после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео со взрывами и кадрами из компьютерной игры.

В Белом доме в ответ заявили, что данная стратегия призвана продемонстрировать мощь американской армии и гордость за успешную операцию, говорится в публикации.

