Два иранских политика получили «иммунитет» от атак США и Израиля

США и Израиль предоставили «своеобразный иммунитет» министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи и спикеру парламента Мохаммаду Багеру Галибафу.

Об этом сообщил израильский телеканал Channel 14 со ссылкой на источники.

По его данным, иммунитет для иранских политиков будет функционировать в течение всего переговорного периода, то есть в течение пяти дней.

Газета The New York Times ранее написала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики.