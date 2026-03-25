Стармер заявил, что Британия не может признать КСИР запрещенной организацией

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) не может быть признан запрещенной организацией в Великобритании в соответствии с нынешним законодательством.

Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Мы ввели санкции против КСИР как организации. С момента прихода к власти мы ввели санкции в отношении более чем 230 лиц. Действующие правила относительно включения в список запрещенных организаций не распространяются на государственные структуры. Но мы держим этот вопрос в поле зрения», - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.

29 января глава европейской дипломатии Кая Каллас в X сообщила, что руководители МИД стран ЕС «сделали решающий шаг, признав КСИР террористической организацией». Данный шаг автоматически активировал действие пункта 7 иранского закона «Об ответных мерах», согласно которому отныне власти республики также признают вооруженные силы государств ЕС в качестве террористических структур.

