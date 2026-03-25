 Пашинян: Причина всех наших исторических несчастий в том, что мы постоянно позволяли использовать себя против других | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media18:53 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выбор дальнейшего курса страны напрямую связан с вопросом о продолжении карабахского движения.

Как передают армянские СМИ, выступая 25 марта в парламенте, он напомнил, что ранее подвергался критике за отсутствие публичных предупреждений об угрозах и сделал из этого выводы.

Пашинян отметил, что на предстоящих выборах граждане должны ответить на ключевой вопрос — будет ли продолжено карабахское движение. По его словам, партия «Гражданский договор» выступает против его продолжения, тогда как другие политические силы придерживаются иной позиции.

«Если будет принято решение о продолжении карабахского движения, это будет означать войну, потому что карабахское движение — это война. Если же будет принято решение о мире, тогда продолжения карабахского движения не будет», — заявил он.

Премьер также подверг критике Декларацию о независимости, назвав ее «декларацией конфликта и зависимости». По его мнению, ориентация на конфронтацию с соседями приводит к усилению внешней зависимости.

Он добавил, что стране необходимо изменить подход, иначе «историческая судьба не изменится», и указал на проблему опоры на внешние гарантии, которые, по его словам, в прошлом не оправдали ожиданий.

«Декларация о независимости - декларация конфликта и зависимости, поскольку если ты ставишь в основу своей Декларации о независимости логику конфликта со всеми своими соседями, то делаешь невозможным жизнь в своей среде без внешней помощи и становишься все более и более зависимым от этого, кто бы ни был. Это очень простая логика. Если мы не изменимся, то и наша историческая судьба не изменится.

А сегодня появилось еще что-то новое – гарант. У нас уже был гарант. Мы не понимаем, что причина всех исторических несчастий, постигших нас, заключается в том, что мы постоянно позволяли использовать себя против других, называя это гарантированием», - заключил глава правительства.

Поделиться:
326

1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40