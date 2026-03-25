Старший сын Роналду может перейти в академию «Реала»

Старший сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в академию «Реала».

Как сообщает The Athletic, 15-летний Роналду-младший уже принял участие в тренировке с командой «Реала» среди игроков до 16 лет.

В настоящее время юный футболист выступает за юношескую команду «Аль-Насра».

41-летний Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.

В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср». Ранее он выступал за португальский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».