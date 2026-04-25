Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

Пятеро азербайджанских борцов вольного стиля вышли в финал чемпионата Европы, проходящего в албанской столице Тиране.

Как сообщает Report, в полуфинале Георгий Мешвилдишвили (125) одержал победу над турецким спортсменом Хаканом Бююкчынгылом со счетом 3:1.

Али Цокаев (92 кг) оказался сильнее швейцарца Самуэля Шеррера (6:0). Арсений Джиоев (86) одолел латвийца Иварса Самусонокса (12:2). Туран Байрамов (74 кг) одержал победу над грузином Георгием Элбакидзе со счетом 2:1.

Нуреддин Новрузов (61 кг) в полуфинале уступил албанскому чемпиону мира Залимхану Абакарову со счетом 3:14. Наш борец завтра поборется за бронзовую медаль.

Ранее Ислам Базарганов (57 кг) также завоевал путевку в финал. Рашид Бабазаде (65 кг) и Джабраил Гаджиев (79) получили шанс побороться за третье место.