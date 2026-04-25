 Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

First News Media21:20 - Сегодня
Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов стал чемпионом Европы.

Как сообщает Report, Базарганов (57 кг) в решающем поединке в Албании одолел Мусу Мехтиханова (UWW) со счетом 8:6.

Таким образом, в копилке сборной Азербайджана на данном чемпионате Европы уже три золотые медали.

Напомним, что ранее борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золото чемпионата Европы. Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) взяли бронзу. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете. Бронзовые медали также завоевали наши борчихи Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

Поделиться:
473

Актуально

Политика

Политика

В мире

Спорт

Спорт

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 23:00

Сегодня, 22:58

Сегодня, 22:40

Сегодня, 22:20

Сегодня, 22:00

Сегодня, 21:40

Сегодня, 21:20

Сегодня, 21:00

Сегодня, 20:40

Сегодня, 20:35

Сегодня, 20:30

Сегодня, 20:00

Сегодня, 19:56

Сегодня, 19:51

Сегодня, 19:30

Сегодня, 19:10

Сегодня, 18:50

Сегодня, 18:25

Сегодня, 18:00

Сегодня, 17:45
Все новости
1news TV

16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50