«Хатам аль-Анбия»: Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке
Вооружённые силы Ирана заявили об уничтожении всех американских военных баз на Ближнем Востоке.
Об этом, как передаёт агентство Tasnim, сообщил официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари.
По его словам, после ликвидации баз американские военные покинули их и укрылись за пределами объектов, и в настоящее время ведётся их поиск.
Зольфакари также обратился к жителям стран региона с призывом сообщать о возможных местах нахождения американских военнослужащих и добиваться их вывода ради собственной безопасности.
