Гутерриш призвал США, Израиль и Иран прекратить военные действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Израиль немедленно прекратить войну, а Иран - остановить атаки на соседние страны, не являющиеся сторонами конфликта.

Как передает Reuters, об этом он заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Мое послание Соединенным Штатам и Израилю состоит в том, что давно пора положить конец войне, из-за которой углубляются человеческие страдания, растут потери среди мирного населения, а глобальные экономические последствия становятся всё более разрушительными", - заявил Гутерриш.

Генсек ООН также призвал Израиль прекратить наносить удары по территории Ливана, а "Хезболлах" - прекратить атаки на территорию еврейского государства. "Модель Газы не должна быть воспроизведена в Ливане", - подчеркнул он, призвав все стороны конфликтов на Ближнем Востоке перейти к дипломатии.

Эксперты организации предупреждают, что нарушение поставок удобрений и стремительный рост цен на энергоносители из-за операции США и Израиля против Ирана грозят спровоцировать новый скачок цен на продовольствие в уязвимых странах, рискуя отбросить их на годы назад именно тогда, когда многие из них восстанавливались после череды глобальных потрясений.