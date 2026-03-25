Иран заявил о начале 80-й волны атак на Израиль и объекты США в регионе

Иран объявил о проведении 80-й с начала эскалации конфликта в регионе волны ракетных ударов по территории Израиля и американским военным базам в регионе, в которой применяет твердотопливные ракеты и высокоточные бомбы.

С таким утверждением выступил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

"В ходе 80-й волны атак основными целями являются "места сбора [израильских] сил на севере" Израиля, которые, согласно заявлению корпуса, "будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений". Среди своих главных мишеней КСИР назвал Тель-Авив, Кирьят-Шмону, а также четыре военные базы американских сил в странах Персидского залива.

Как утверждает КСИР, "по всем установленным целям нанесены удары с использованием жидкотопливных и твердотопливных ракетных систем, высокоточных бомб и боевых беспилотников".