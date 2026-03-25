Иран считает, что предложение США по переговорам может оказаться уловкой

Руководство Ирана считает, что предложение США о проведении переговоров в Исламабаде может оказаться уловкой.

Об этом сообщил 24 марта портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, представители Ирана заявили посредникам из Пакистана, Египта и Турции, что переброска американских военных на Ближний Восток «укрепила их настороженность по поводу того, что предложение мирных переговоров может оказаться уловкой». Как свидетельствует Axios, представители исламской республики отмечают, что «не хотят вновь быть обмануты», поскольку атаки на Иран в июне прошлого года и 28 февраля текущего года были предприняты в разгар переговорного процесса.

Портал отмечает, что переданный Ирану план по прекращению конфликта из 15 пунктов США рассматривают в качестве основы для переговоров. По данным Axios, представители американской администрации рассчитывают понять, готов ли Тегеран пойти на уступки, к которым он не был готов в ходе прежних переговоров. При этом источник портала в Белом доме отметил, что США по-прежнему рассматривают возможность перехода к наземной фазе операции против Ирана, однако окончательного решения на этот счет пока не принято.

Как информировал ранее телеканал N12 со ссылкой на израильского чиновника, встреча между представителями США и Ирана может состояться в конце текущей недели в столице Пакистана Исламабаде. Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что США направили властям Ирана состоящий из 15 пунктов план по прекращению ближневосточного конфликта. По информации издания, план затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ исламской республики. Помимо этого, в документе прописан вопрос свободы судоходства.

Американский лидер Дональд Трамп 23 марта написал в социальной сети Truth Social, что США и Иран в течение последних двух дней провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Он также заявил, что приказал Пентагону на пять дней отложить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры республики. Между тем официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил агентству IRNA, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам.

Источник: ТАСС

