Арагчи: Иран разрешил проход судов дружественных стран через Ормузский пролив
Иран заявил, что разрешил проход через Ормузский пролив только судам дружественных стран.
Как сообщает агентство Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
По его словам, к числу этих стран относятся Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.
«Мы разрешили проход через Ормузский пролив судам стран, которые считаем дружественными. Судам наших противников в этом маршруте необходимости нет», — отметил министр.
