В Иране высмеяли Трампа: «США ведут переговоры сами с собой»

Представитель объединенного штаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зольфагари отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о якобы проводящихся переговорах с Тегераном.

Он заявил, что Вашингтон «ведет диалог сам с собой». По его словам, разногласия между сторонами остаются глубокими, а условия Ирана ужесточились.

Зольфагари высмеял Трампа, задав риторический вопрос о том, дошел ли внутренний конфликт в США до уровня, когда страна разговаривает сама с собой. Он подчеркнул, что Иран не готов идти на уступки и добавил, что стороны не смогут прийти к взаимопониманию при нынешних подходах.

Армейский представитель заявил, что прежние экономические условия не вернутся. Он отметил, что стабильность в регионе должна обеспечиваться иранскими силами, связав это с энергетическим рынком и инвестициями.

Несмотря на публичный оптимизм Трампа, переговоры остаются в тупике. Разрыв между сторонами увеличился после начала войны в конце прошлого месяца. Иран отказался обсуждать свою ракетную программу. Он также не готов полностью прекращать обогащение урана. Тегеран требует закрытия американских баз в регионе. Он настаивает на контроле над Ормузским проливом. Кроме того, он требует компенсации за ущерб, причиненный в результате агрессии.

Отметим, что ранее Трамп заявил , что Вашингтон якобы уже ведет переговоры с Ираном, и иранская сторона, по его словам, крайне заинтересована в достижении договоренности. При этом Трамп не уточнил, с кем именно в Тегеране ведутся консультации.

Источник: Cursorinfo