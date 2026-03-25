Трамп заявил, что США проводят переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном, и иранская сторона крайне заинтересована в достижении договоренности, при этом не уточнив, с кем именно в Тегеране ведутся консультации.

«Их лидеры все исчезли. Никто не знает, с кем говорить, но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку - вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят. Посмотрим, что будет», - сказал Трамп в Белом доме.

По его утверждению, власти Ирана согласились не добиваться получения ядерного оружия и отказаться от обогащения урана.

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», - сказал американский лидер.

Говоря о требованиях Вашингтона к Тегерану, он отметил: «Им нельзя делать определенные вещи. Вы знаете, какие. Мне не нужно их перечислять».

Трамп сообщил, что в переговоры с Ираном вовлечены вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Американский лидер назвал «разумной» занятую иранской стороной на переговорах позицию.

«Они разговаривают с нами, и они говорят разумные вещи. И помните: у них не может быть ядерного оружия», - сказал президент.

Вместе с тем Трамп утверждает, что Иран преподнес Вашингтону крупный «подарок», связанный с нефтью и газом и касающийся Ормузского пролива, однако не раскрыл подробностей.

«Они сделали кое-что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, огромная сумма денег, и я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз. Это не было связано с ядерным оружием, это было связано с нефтью и газом, и это была очень приятная вещь с их стороны», - сказал Трамп. Он подчеркнул, что этот жест убедил его в том, что США «имеют дело с правильными людьми» на иранской стороне переговоров.

Президент США считает, что в Иране уже произошла смена власти: «В сущности, произошла смена режима.

Режим сменился, ведь лидеры сейчас совсем не те, которые были в начале, которые создали все эти проблемы».

По его словам, Вашингтон рассчитывает «оценить, как проявит себя» новое руководство. На вопрос о том, доверяет ли он иранским властям, Трамп заявил, что не доверяет никому.

Источник: ТАСС