Трамп заявил, что США проводят переговоры с Ираном

First News Media09:37 - Сегодня
Трамп заявил, что США проводят переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном, и иранская сторона крайне заинтересована в достижении договоренности, при этом не уточнив, с кем именно в Тегеране ведутся консультации.

«Их лидеры все исчезли. Никто не знает, с кем говорить, но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку - вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят. Посмотрим, что будет», - сказал Трамп в Белом доме.

По его утверждению, власти Ирана согласились не добиваться получения ядерного оружия и отказаться от обогащения урана.

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», - сказал американский лидер.

Говоря о требованиях Вашингтона к Тегерану, он отметил: «Им нельзя делать определенные вещи. Вы знаете, какие. Мне не нужно их перечислять».

Трамп сообщил, что в переговоры с Ираном вовлечены вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Американский лидер назвал «разумной» занятую иранской стороной на переговорах позицию.

«Они разговаривают с нами, и они говорят разумные вещи. И помните: у них не может быть ядерного оружия», - сказал президент.

Вместе с тем Трамп утверждает, что Иран преподнес Вашингтону крупный «подарок», связанный с нефтью и газом и касающийся Ормузского пролива, однако не раскрыл подробностей.

«Они сделали кое-что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, огромная сумма денег, и я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз. Это не было связано с ядерным оружием, это было связано с нефтью и газом, и это была очень приятная вещь с их стороны», - сказал Трамп. Он подчеркнул, что этот жест убедил его в том, что США «имеют дело с правильными людьми» на иранской стороне переговоров.

Президент США считает, что в Иране уже произошла смена власти: «В сущности, произошла смена режима.

Режим сменился, ведь лидеры сейчас совсем не те, которые были в начале, которые создали все эти проблемы».

По его словам, Вашингтон рассчитывает «оценить, как проявит себя» новое руководство. На вопрос о том, доверяет ли он иранским властям, Трамп заявил, что не доверяет никому.

Источник: ТАСС

Актуально

Общество

МЧС обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Мнение

В повестке продовольственная безопасность. Решая проблемы животноводства

Общество

В США на престижных улицах Корал-Гейблс поднят флаг Азербайджана - ФОТО

В мире

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

В мире

В Швеции застрелен 20-летний футболист

Иран считает, что предложение США по переговорам может оказаться уловкой

Трамп заявил, что США проводят переговоры с Ираном

В Турции задержаны бывшие президенты «Бешикташа» и «Галатасарая»

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к конфликту с Ираном

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Умер легендарный актёр Чак Норрис

Последние новости

Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

Сегодня, 10:10

В Швеции застрелен 20-летний футболист

Сегодня, 10:00

Иран считает, что предложение США по переговорам может оказаться уловкой

Сегодня, 09:52

МЧС обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Сегодня, 09:47

Тяжелое ДТП в Тертерском районе: погибли два брата

Сегодня, 09:40

Трамп заявил, что США проводят переговоры с Ираном

Сегодня, 09:37

В повестке продовольственная безопасность. Решая проблемы животноводства

Сегодня, 09:30

В Турции задержаны бывшие президенты «Бешикташа» и «Галатасарая»

Сегодня, 09:12

Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов в Венгрии

Сегодня, 09:07

СМИ: Пентагон приказал перебросить 2 тыс. десантников на Ближний Восток

Сегодня, 09:03

Иран заявил о начале 80-й волны атак на Израиль и объекты США в регионе

Сегодня, 08:57

Шакира отменила свой первый концерт в Катаре

Сегодня, 08:50

В США на престижных улицах Корал-Гейблс поднят флаг Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 08:42

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Сегодня, 00:00

Трамп: Иран излагает разумную позицию на переговорах

24 / 03 / 2026, 23:50

В Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

24 / 03 / 2026, 23:40

Трамп: Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия

24 / 03 / 2026, 23:20

Трамп: США проводят переговоры с Ираном

24 / 03 / 2026, 23:15

Азербайджанец обманул Минздрав США на $90 млн

24 / 03 / 2026, 23:00

В Баку ограничат движение транспорта на некоторых улицах

24 / 03 / 2026, 22:40
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

