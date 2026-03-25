Тегеран публично отклонил американский план урегулирования конфликта, но допускает переговоры в частном порядке

Иран в среду публично отверг предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Военный представитель страны заявил, что американская сторона «ведёт переговоры сама с собой». Одновременно государственное англоязычное вещание Ирана — телеканал Press TV — процитировало анонимного высокопоставленного чиновника, который отклонил американский план и огласил встречные условия Тегерана.

Тем не менее, в частных беседах ряд иранских официальных лиц — по крайней мере вплоть до вторника — не исключал возможности встречи с американскими переговорщиками в Исламабаде (Пакистан) для обсуждения предложений Трампа. Об этом газете The New York Times сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности дипломатического процесса.

По информации двух источников, осведомлённых о ходе переговоров, администрация США направила Ирану 15-пунктный план урегулирования конфликта — свидетельство того, что Вашингтон стремится найти выход из войны на фоне нарастающих экономических последствий.

Принципиальное возражение Тегерана против временного перемирия, по словам источников, продиктовано опасением: Израиль и США воспользуются паузой для наращивания военного потенциала и затем возобновят удары. Позиция Ирана, судя по всему, ужесточилась по сравнению с последним раундом переговоров в Женеве — они проходили за несколько дней до начала войны 28 февраля, — хотя оценить, насколько нынешняя жёсткость является реальной, а насколько тактической, затруднительно.

Условия Тегерана

Согласно материалам Press TV со ссылкой на анонимного иранского официального лица, Тегеран выдвинул следующий комплекс требований:

выплата репараций за ущерб, причинённый войной;

признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом;

отмена санкций;

широкое региональное прекращение огня, распространяющееся на поддерживаемую Ираном ливанскую группировку «Хезболла».

Помимо этого, иранские официальные лица обозначили готовность обсуждать ядерное обогащение, однако исключили из повестки переговоров ракетную программу страны.

Открытие Ормузского пролива для судоходства, по их словам, возможно лишь после заключения окончательного мирного соглашения; до этого момента Иран намерен взимать с проходящих судов транзитные сборы.

Таким образом, стороны остаются в принципиально расходящихся позициях: Вашингтон добивается немедленного прекращения боевых действий как отправной точки для переговоров, тогда как Тегеран настаивает на том, чтобы любое прекращение огня стало итогом — а не началом — всеобъемлющего урегулирования.