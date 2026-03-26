В работе соцсети X произошел глобальный сбой

Пользователи популярной соцсети X по всему миру пожаловались на неполадки в ее работе: у платформы произошел глобальный сбой.

Как передает 1news.az, об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Портал зафиксировал более 23 тысяч сообщений о сбое у X от пользователей, находящихся в США. Более 11 тысяч жалоб поступили из Великобритании и порядка четырех тысяч - из Канады.

О неполадках в работе соцсети также заявили пользователи из Германии, Франции, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Индонезии и других стран.