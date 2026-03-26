Соседи Трампа проголосовали против него: что говорит Флорида о ноябрьских выборах в США

Демократы выиграли специальные выборы в округе, где расположена резиденция Трампа Мар-а-Лаго, и это уже 30-е кресло, отвоёванное у республиканцев с начала 2025 года. Республиканцы за тот же период не перевернули ни одного.

Эмили Грегори, владелица фитнес-бизнеса и кандидат-дебютант в политике, одержала победу на специальных выборах в законодательное собрание Флориды — в округе, в состав которого входит Мар-а-Лаго, частная резиденция президента США Дональда Трампа в Палм-Биче.

Её соперник Джон Мэйплс баллотировался при поддержке Трампа и позиционировал себя как «патриот Америки прежде всего».

Победа демократки выглядит неожиданной на фоне расклада сил в округе: республиканцы располагают здесь значительным преимуществом по числу зарегистрированных избирателей, а предыдущий «владелец» этого мандата выиграл выборы 2024 года с отрывом в 19 процентных пунктов. Округ был красным анклавом — даже в округе Палм-Бич, который в целом тяготеет к демократам.

«Флоридцы устали от хаоса, коррупции и заоблачных цен на всё — от продуктов до медицины», — заявила Никки Фрид, председатель Демократической партии Флориды.

Тренд, а не случайность

Победа Грегори — не изолированный эпизод. С начала 2025 года демократы перевернули 12 мест в законодательных собраниях штатов на специальных выборах.

Республиканцы за тот же период не перевернули ни одного. Если учитывать выборы в годовом цикле — в том числе победы демократов на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси, а также успехи в таких консервативных штатах, как Техас и Арканзас, — счёт достигает 30 мест.

В ту же ночь во Флориде ещё один демократ, Брайан Натан — ветеран ВМС и профсоюзный лидер — с небольшим отрывом лидировал на специальных выборах в сенат штата в районе Тампы, претендуя на место, освободившееся после назначения республиканца вице-губернатором. Это придаёт тренду дополнительный вес: два округа, две победы, одна ночь.

Почему это важно: смена правил игры

Исторически низкая явка на специальных выборах работала в пользу республиканцев — именно они умели мобилизовать своё ядро электората в условиях, когда большинство избирателей остаётся дома. Приход Трампа в политику в 2015 году активизировал эту модель: он вывел на участки «маловероятных избирателей» в небывалых масштабах, и высокая явка стала давать преимущество его партии.

Теперь происходит обратное. В условиях низкой явки — по предварительным данным, около 30% в округе Грегори — демократы демонстрируют более высокую дисциплину. Победительница сама отметила, что статистика возврата бюллетеней указывает: часть зарегистрированных республиканцев проголосовала за неё.

«Многие независимые и республиканцы, судя по результатам, должны были за меня проголосовать», — сказала Грегори.

«Вы воспринимаете что-то как должное — и теряете это», — отметил конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт.

Как реагируют республиканцы

Трамп, как правило, оперативно реагирующий на политические события в социальных сетях, публично не прокомментировал поражение в своём округе — несмотря на то что лично поддерживал Мэйплса и встречался с ним в Мар-а-Лаго накануне выборов.

Мэйплс к моменту публикации не признал поражения. Белый дом на запрос о комментарии не ответил.

Реакция республиканских законодателей разделилась. Конгрессмен Грег Стьюб заявил, что «не придаёт этому особого значения» — явка на специальных выборах несопоставимо ниже, чем на промежуточных. Конгрессмен Марио Диас-Баларт был откровеннее: «Вы воспринимаете что-то как должное — и теряете это. Ни для кого не секрет, что республиканцы традиционно хуже выступают на внеочередных выборах».

Республиканские стратеги настаивают: экстраполировать результаты нескольких местных выборов на ноябрьскую кампанию в Конгресс методологически некорректно. Белый дом уже провёл специальный съезд, посвящённый мобилизации избирателей на промежуточных выборах.

Что будет в ноябре

Именно в этом и состоит главный вопрос. Демократы считают тренд устойчивым: лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис напомнил коллегам, что за 30 перевёрнутых мест стоит системная работа, а не удача. Глава Демократического законодательного комитета Хизер Уильямс заявила, что «650 мандатов могут оказаться под угрозой» в ноябре — крупнейший сдвиг в пользу демократов за более чем два десятилетия.

Республиканцы продолжают удерживать сверхбольшинство в законодательном собрании Флориды — победа Грегори не меняет баланса сил в штате. Её мандат истекает в конце года, и она намерена переизбираться в ноябре. Возможен реванш с Мэйплсом.

Между тем символизм победы не нуждается в поправках: ближайший сосед президента США теперь будет представлен в законодательном собрании Флориды демократом. Трамп, который в этом же округе проголосовал по почте, — несмотря на свою публичную кампанию против голосования по почте, — пока предпочитает молчать.

Материал подготовлен на основе публикаций The Washington Post (Marianna Sotomayor, 25 марта 2026) и The New York Times (David W. Chen, 24–25 марта 2026).