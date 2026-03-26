В Турции заявили, что найденный на побережье безэкипажный катер произвели в США

Минобороны Турции сообщило, что обнаруженный 21 марта на побережье республики безэкипажный катер был произведен в США.

"Предположительно, 21 марта 2026 года безэкипажный катер производства США был вынесен на берег течением после того, как у аппарата отказал двигатель. Судно было обнаружено на побережье района Унье в провинции Орду. Оно было успешно уничтожено командой спецназа. Риски, связанные с потерей управления или мобильности БПЛА или безэкипажных аппаратов, широко применяющихся в продолжающейся войне России и Украины, находятся под пристальным контролем", - сообщили в министерстве журналистам на брифинге.

Источник: ТАСС