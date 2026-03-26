В случае провала референдума по новой Конституции Пашинян готов проводить новые

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности проводить повторные референдумы до тех пор, пока граждане не одобрят проект новой Конституции.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают армянские СМИ.

"Конституция, в которой не будет ссылки на Декларацию независимости, прежде всего необходима нам самим. Это позволит создать устойчивое и долгосрочное государство в регионе", — отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что в случае отклонения проекта Конституции на референдуме власти намерены продолжить диалог с обществом, разъяснительную работу и впоследствии вновь вынести документ на голосование.

Отметим, что Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в ее Конституцию, так как в ней содержатся территориальные претензии.

Речь идет о преамбуле Основного закона Армении, где говорится, что он «основывается на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Данное положение представляет собой открытые территориальные притязания к Азербайджану, и официальный Баку требует его изъятия из армянского законодательства, считая, что именно такой шаг может свидетельствовать о реальной настроенности Армении на устойчивый мир в регионе.