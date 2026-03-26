В Армении не исключили передачу ЮКЖД Казахстану, если РФ не против

Армения теоретически не возражает против передачи управления Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД) казахстанской компании, если это будет приемлемо для российской стороны.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что на данный момент речь идет лишь об идее и предметных обсуждений по этому вопросу пока не ведется.

"Сложно назвать это обсуждением. Мы не ведем переговоры с российскими партнерами, поскольку они пока не выражали согласия", — отметил Пашинян.

По его словам, вопрос не является бессрочным. Ереван рассчитывает найти партнерское решение.

Ранее депутат оппозиционной фракции "Айастан" Гарник Даниелян заявлял, что рассматривается возможность передачи армянских железных дорог в концессионное управление казахстанской компании.

Напомним, Пашинян ранее допускал пересмотр действующей концессии ЮКЖД, не исключая передачи управления дружественным странам, в том числе Казахстану, ОАЭ или Катару.

