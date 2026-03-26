Трамп обвинил НАТО в бездействии в ситуации с Ираном

Президент США Дональд Трамп обвинил Организацию Североатлантического договора (НАТО) в бездействии в ситуации с Ираном.

"Страны НАТО абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь <...> c Ираном, ныне полностью уничтоженном в военном отношении. США от НАТО не нужно ничего, но "никогда не забывайте" об этом очень важном моменте", - написал он в Truth Social.

Ранее лидер США назвал НАТО "бумажным тигром" за отказ европейских союзников Вашингтона присоединиться к возможной военной операции в Ормузском проливе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

