Пашинян: Обычно я прошу всех о встрече, а не наоборот

Об этом в беседе с журналистами 26 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он пояснил, что дает себе отчет, какими государствами являются Россия, США, Франция, Германия и что такое ЕС.

«Обычно я прошу о встрече, а не наоборот. И это нормально. Я прошу всех о встрече, и для меня это не унизительно. Все встречи в основном были инициированы мной. Не помню, чтобы было иначе», - отметил Пашинян.

