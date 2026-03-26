Пашинян: Обычно я прошу всех о встрече, а не наоборот
Об этом в беседе с журналистами 26 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он пояснил, что дает себе отчет, какими государствами являются Россия, США, Франция, Германия и что такое ЕС.
«Обычно я прошу о встрече, а не наоборот. И это нормально. Я прошу всех о встрече, и для меня это не унизительно. Все встречи в основном были инициированы мной. Не помню, чтобы было иначе», - отметил Пашинян.
Источник: news.am
364