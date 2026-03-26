Исхак Дар: США и Иран ведут непрямые переговоры через Пакистан

В СМИ распространяются излишние спекуляции относительно мирных переговоров по урегулированию продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в публикации вице-премьер-министра и министра иностранных дел Пакистана Исхака Дара в Х.

«В действительности, между США и Ираном ведутся непрямые переговоры — посредством передачи сообщений через Пакистан. В этом контексте Соединённые Штаты представили 15 пунктов, которые в настоящее время рассматриваются Ираном.

Братские страны — Турция и Египет, а также ряд других государств — также оказывают поддержку данной инициативе.

Пакистан остаётся полностью привержен делу продвижения мира и продолжает прилагать все усилия для обеспечения стабильности в регионе и за его пределами.

Диалог и дипломатия — единственный путь вперёд!», - говорится в публикации.