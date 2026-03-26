МИД Пакистана подтвердил возобновление военной операции против Афганистана

Вооруженные силы Пакистана возобновили военную операцию против Афганистана после истечения срока перемирия.

Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Тахир Хуссейн Андраби.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на афганских военных информировал о нарушении ВВС Пакистана воздушного пространства Афганистана. Срок приостановки боевых действий между Исламабадом и Кабулом истек в 22:00 мск 23 марта. О продлении перемирия стороны не сообщали.

"Пауза завершилась в ночь с 23 на 24 марта. Операция "Газаб лил-Хак" (в переводе с урду "Праведный гнев" - прим. ТАСС) сейчас продолжается", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

18 марта Исламабад и Кабул объявили о пятидневном перемирии на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Посредниками выступали Саудовская Аравия, Катар и Турция.

Источник: ТАСС