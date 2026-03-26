 МИД Пакистана подтвердил возобновление военной операции против Афганистана | 1news.az | Новости
МИД Пакистана подтвердил возобновление военной операции против Афганистана

First News Media16:05 - Сегодня
МИД Пакистана подтвердил возобновление военной операции против Афганистана

Вооруженные силы Пакистана возобновили военную операцию против Афганистана после истечения срока перемирия.

Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Тахир Хуссейн Андраби.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на афганских военных информировал о нарушении ВВС Пакистана воздушного пространства Афганистана. Срок приостановки боевых действий между Исламабадом и Кабулом истек в 22:00 мск 23 марта. О продлении перемирия стороны не сообщали.

"Пауза завершилась в ночь с 23 на 24 марта. Операция "Газаб лил-Хак" (в переводе с урду "Праведный гнев" - прим. ТАСС) сейчас продолжается", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

18 марта Исламабад и Кабул объявили о пятидневном перемирии на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Посредниками выступали Саудовская Аравия, Катар и Турция.

Источник: ТАСС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40