Иран ударил по базам США в ОАЭ и Кувейте

Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте, центру Тель-Авива, Хайфе и районам к северу и югу от Кирьят-Шмоны.

Об этом сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

"Удары нанесены мнанесены удары по центрам управления, РЛС и ангарам беспилотников американских и сионистских агрессоров, а также районам к северу и югу от Кирьят-Шмоны, центру Тель-Авива, Хайфе и базам американской агрессивной армии Ад-Дафра [в ОАЭ], Али ас-Салем и Арифджан [в Кувейте]", - приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС