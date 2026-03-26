Трамп: Иран предложил мне стать верховным лидером, но я отказался - ВИДЕО

Иран предложил мне стать верховным лидером, но я отказался. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

«Они говорят: „Мы хотим сделать тебя следующим лидером!“ А я отвечаю: нет, спасибо, не хочу! На самом деле они ведут переговоры и очень сильно хотят соглашения»,

— сказал глава Белого дома.

Он добавил, что ожидал более серьезных экономических последствий конфликта.

«Мы оказались в безвыходном положении. Однако я ожидал худшего сценария. Я предполагал, что цены на нефть вырастут ещё больше. Я также думал, что фондовые индексы упадут ниже. Но эти изменения меня не беспокоили»,

— сказал Трамп.

Он назвал Иран раковой опухолью, которую США должны вырезать.

