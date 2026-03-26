Генсек НАТО призвал Грузию вернуться на проевропейский путь

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции пригрозил Грузии серьезными последствиями, если Тбилиси не вернется на более проевропейский путь.

"Когда речь идет о Грузии, очевидно, мы тесно координируемся с Европейским союзом в вопросе отношений между НАТО и Грузией. Мы считаем, что есть смысл сохранять эти отношения. Но, конечно, мы также должны признавать недавние события, и именно поэтому мы призываем Грузию вернуться на путь более проевропейского, ориентированного на Европу подхода… И, разумеется, есть серьезные последствия, если этого не произойдет", - сказал он.

Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В свою очередь страны ЕС критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.

Источник: РИА Новости