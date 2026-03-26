ЦАХАЛ за последние дни ликвидировал более 30 боевиков «Хезболлах» на юге Ливана

Более 30 боевиков движения "Хезболлах", включая 10 членов подразделения "Радван", были уничтожены в одном из районов южного Ливана в ходе наземных операций израильских военных в последние дни.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ отмечает, что ликвидировал боевиков "Хезболлах" с применением танковых обстрелов, снайперского огня, ударов беспилотников, а также при поддержке авиаударов по целям в зоне операций.