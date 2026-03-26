Американцы начали экономить на еде из-за войны с Ираном

Жителям США приходится пропускать приёмы пищи из-за подорожания продуктов, вызванного военной операцией страны против Ирана.

С таким заявлением выступил Чак Шумер, занимающий пост лидера демократического меньшинства в Сенате.

«Американцы уже вынуждены пропускать приёмы пищи из-за безрассудной войны Трампа в Иране - и это лишь ещё одно подтверждение того, как вызванный им хаос усложняет людям покупку продуктов», - написал Чак Шумер в соцсетях.

Он также подчеркнул, что из-за введения ряда инициатив президента Дональда Трампа семьям с низкими доходами станет ещё сложнее обеспечивать своих детей едой, поскольку рост цен усиливает финансовое давление.