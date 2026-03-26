На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-востоке Японии.
Об этом сообщает со ссылкой Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:18 по местному (18:18 по бакинскому) времени в 173 км к востоку от города Мориока (префектура Иватэ, остров Хонсю).
Очаг залегал на глубине 7 км, сведений о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.
Угроза цунами не объявлялась.
