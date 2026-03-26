 Союзники и Конгресс могут лишиться важного источника информации о военных планах США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Союзники и Конгресс могут лишиться важного источника информации о военных планах США

First News Media08:58 - Сегодня
Пентагон впервые за несколько десятилетий не планирует публиковать долгожданный обзор размещения американских войск за рубежом.

Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех американских и натовских чиновников в сфере обороны, а также трех европейских дипломатов.

Отмечается, что вместо этого власти намерены ограничиться более неформальными консультациями. По их словам, администрация считает, что уже предоставила достаточно информации в стратегических документах, указывающих на смещение фокуса в сторону Западного полушария.

Этот шаг, вероятно, вызовет недовольство как на Капитолийском холме, так и в европейских столицах, где чиновники остро нуждаются в более ясном понимании военных намерений администрации.

Сообщается, что законодатели уже выражают обеспокоенность из-за нехватки информации, поступающей из Пентагона. Члены Комитета Сената по вооруженным силам, которые опираются на этот обзор при подготовке ежегодного законопроекта об оборонных ассигнованиях, сообщили, что ведомство пока даже не уведомило их о том, что документ не будет завершен. И демократы, и республиканцы в Конгрессе заявили, что дальнейшая работа без такого анализа будет проблематичной.

Поделиться:
304

Актуально

Политика

Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию «Гарадаг» - ФОТО

Спорт

Траектория успеха: Земфира Мефтахетдинова и развитие стрельбы в Азербайджане - ...

Общество

Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

В мире

Тегеран публично отклонил американский план урегулирования конфликта, но ...

В мире

Министр: причиной взрыва на турецком нефтяном танкере стало внешнее вмешательство - ОБНОВЛЕНО

В Ереване по 20 адресам проходят обыски

В Абу-Даби заявили о гибели двух человек при падении обломков ракеты

В Иране заявили, что переговоры с президентом США «будут вести ракеты»

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Умер легендарный актёр Чак Норрис

Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Министр: причиной взрыва на турецком нефтяном танкере стало внешнее вмешательство - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:43

В Ереване по 20 адресам проходят обыски

Сегодня, 11:40

В Товузе сгорел двухэтажный жилой дом - ВИДЕО

Сегодня, 11:37

В Абу-Даби заявили о гибели двух человек при падении обломков ракеты

Сегодня, 11:27

В Иране заявили, что переговоры с президентом США «будут вести ракеты»

Сегодня, 11:20

Уганда может вступить в войну против Ирана

Сегодня, 11:15

Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам

Сегодня, 11:00

Грузия депортирует 41 иностранца, включая граждан Азербайджана

Сегодня, 10:53

В России ученик напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом

Сегодня, 10:40

Начинается поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

Сегодня, 10:35

Иран атаковал военную базу США в Саудовской Аравии

Сегодня, 10:23

Траектория успеха: Земфира Мефтахетдинова и развитие стрельбы в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 10:15

Проникший в посольство КНР японский офицер хотел совершить самоубийство

Сегодня, 10:13

Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию «Гарадаг» - ФОТО

Сегодня, 10:10

Израиль призвал к высылке иранских дипломатов

Сегодня, 10:08

Лихачев: удары по АЭС «Бушер» показывают сдвижение красных линий

Сегодня, 10:00

Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Сегодня, 09:50

Ввозимые из-за рубежа автомобили могут подорожать, а их поставки - затянуться - Причина - ВИДЕО

Сегодня, 09:48

В США анонсировали завершение операции против Ирана

Сегодня, 09:43

Трамп показал пародию на Байдена во время выступления

Сегодня, 09:35
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40