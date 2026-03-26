Bloomberg: США изучают последствия роста цены на нефть до $200

Bloomberg: США изучают последствия роста цены на нефть до $200

Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к росту цены на нефть до 200 долларов за баррель, изучая возможные последствия такого повышения.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Чиновники администрации Трампа изучают, как потенциальный взлет цен на нефть до 200 долларов за баррель повлияет на экономику. Чиновники рассматривают возможные последствия экстремальных сценариев войны с Ираном», — указано в сообщении.

Отмечается, что повышение стоимости нефти до такого уровня стало бы «огромным шоком» для мировой экономики. В статье также подчеркивается, что еще до начала войны с Ираном глава американского Минфина Скотт Бессент выражал беспокойство, что конфликт резко повысит цены на нефть.

Актуально

Политика

Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию «Гарадаг» - ФОТО

Политика

Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за помощь иранским паломникам

Спорт

Траектория успеха: Земфира Мефтахетдинова и развитие стрельбы в Азербайджане - ...

Общество

Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

В мире

Министр: причиной взрыва на турецком нефтяном танкере стало внешнее вмешательство - ОБНОВЛЕНО

В Ереване по 20 адресам проходят обыски

В Абу-Даби заявили о гибели двух человек при падении обломков ракеты

В Иране заявили, что переговоры с президентом США «будут вести ракеты»

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

Нетаньяху: «Иисус ничем не лучше Чингисхана»

Умер легендарный актёр Чак Норрис

Последние новости

Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за помощь иранским паломникам

Сегодня, 11:48

Министр: причиной взрыва на турецком нефтяном танкере стало внешнее вмешательство - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:43

В Ереване по 20 адресам проходят обыски

Сегодня, 11:40

В Товузе сгорел двухэтажный жилой дом - ВИДЕО

Сегодня, 11:37

В Абу-Даби заявили о гибели двух человек при падении обломков ракеты

Сегодня, 11:27

В Иране заявили, что переговоры с президентом США «будут вести ракеты»

Сегодня, 11:20

Уганда может вступить в войну против Ирана

Сегодня, 11:15

Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам

Сегодня, 11:00

Грузия депортирует 41 иностранца, включая граждан Азербайджана

Сегодня, 10:53

В России ученик напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом

Сегодня, 10:40

Начинается поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

Сегодня, 10:35

Иран атаковал военную базу США в Саудовской Аравии

Сегодня, 10:23

Траектория успеха: Земфира Мефтахетдинова и развитие стрельбы в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 10:15

Проникший в посольство КНР японский офицер хотел совершить самоубийство

Сегодня, 10:13

Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию «Гарадаг» - ФОТО

Сегодня, 10:10

Израиль призвал к высылке иранских дипломатов

Сегодня, 10:08

Лихачев: удары по АЭС «Бушер» показывают сдвижение красных линий

Сегодня, 10:00

Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Сегодня, 09:50

Ввозимые из-за рубежа автомобили могут подорожать, а их поставки - затянуться - Причина - ВИДЕО

Сегодня, 09:48

В США анонсировали завершение операции против Ирана

Сегодня, 09:43
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40