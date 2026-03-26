Проникший в посольство КНР японский офицер хотел совершить самоубийство

Военнослужащий сухопутных Сил самообороны Японии, который на этой неделе проник на территорию посольства КНР в Токио, планировал на глазах у китайского посла совершить самоубийство.

Об этом, как сообщило агентство Kyodo, он сам рассказал полиции на допросе.

По словам 23-летнего третьего лейтенанта сухопутных Сил самообороны, он незаконно пробрался на территорию посольства КНР, чтобы "донести свое видение до посла". Военнослужащий хотел потребовать от китайской стороны перестать делать жесткие заявления в отношении Японии. "Если бы он отказался слушать, я собирался удивить его, совершив самоубийство", - приводит агентство слова задержанного.

При этом по данным источников Kyodo в Минобороны Японии, за 23-летним военным не замечалось каких-либо отклонений от нормы в поведении, не было в его адрес и нареканий в плане прохождения службы. Сообщается, что полиция уже передала его дело в прокуратуру.

Инцидент со вторжением военнослужащего сухопутных Сил самообороны Японии на территорию посольства Китая в Токио произошел 25 марта. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что ситуация заслуживает крайнего сожаления, Китай, в свою очередь, сделал японской стороне строгое представление.

