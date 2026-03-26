Иран атаковал военную базу США в Саудовской Аравии

First News Media10:23 - Сегодня
Военная база США в Саудовской Аравии подверглась атаке иранских беспилотников.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Основной целью этих атак был восток Саудовской Аравии, они были осуществлены с помощью нескольких беспилотников», — говорится в сообщении.

Накануне руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави заявил, что иранские военнослужащие уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия рассматривают возможность вступления в военный конфликт с Ираном, если Тегеран нанесет удар по их критической инфраструктуре.

28 февраля США совместно с Израилемначали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Источник: Газета.ру

Актуально

Политика

Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию «Гарадаг» - ФОТО

Политика

Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за помощь иранским паломникам

Спорт

Траектория успеха: Земфира Мефтахетдинова и развитие стрельбы в Азербайджане - ...

Общество

Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

В мире

Министр: причиной взрыва на турецком нефтяном танкере стало внешнее вмешательство - ОБНОВЛЕНО

В Ереване по 20 адресам проходят обыски

В Абу-Даби заявили о гибели двух человек при падении обломков ракеты

В Иране заявили, что переговоры с президентом США «будут вести ракеты»

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

Арагчи: Иран использовал лишь часть военного потенциала в ответ на удары Израиля

Пехлеви призвал Трампа и Нетаньяху не убивать мирных иранцев

Аббас Арагчи поблагодарил Азербайджан за помощь иранским паломникам

Сегодня, 11:48

Министр: причиной взрыва на турецком нефтяном танкере стало внешнее вмешательство - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:43

В Ереване по 20 адресам проходят обыски

Сегодня, 11:40

В Товузе сгорел двухэтажный жилой дом - ВИДЕО

Сегодня, 11:37

В Абу-Даби заявили о гибели двух человек при падении обломков ракеты

Сегодня, 11:27

В Иране заявили, что переговоры с президентом США «будут вести ракеты»

Сегодня, 11:20

Уганда может вступить в войну против Ирана

Сегодня, 11:15

Иран разрешает проход через Ормузский пролив дружественным странам

Сегодня, 11:00

Грузия депортирует 41 иностранца, включая граждан Азербайджана

Сегодня, 10:53

В России ученик напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом

Сегодня, 10:40

Начинается поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

Сегодня, 10:35

Иран атаковал военную базу США в Саудовской Аравии

Сегодня, 10:23

Траектория успеха: Земфира Мефтахетдинова и развитие стрельбы в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 10:15

Проникший в посольство КНР японский офицер хотел совершить самоубийство

Сегодня, 10:13

Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию «Гарадаг» - ФОТО

Сегодня, 10:10

Израиль призвал к высылке иранских дипломатов

Сегодня, 10:08

Лихачев: удары по АЭС «Бушер» показывают сдвижение красных линий

Сегодня, 10:00

Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Сегодня, 09:50

Ввозимые из-за рубежа автомобили могут подорожать, а их поставки - затянуться - Причина - ВИДЕО

Сегодня, 09:48

В США анонсировали завершение операции против Ирана

Сегодня, 09:43
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
29 / 01 / 2026, 11:40

