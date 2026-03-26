В России ученик напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом

Ученик школы №32 в Челябинске напал с сигнальным пистолетом, арбалетом и газовым баллончиком на одноклассницу, после этого выпрыгнул из окна.

Оба получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Челябинской области.

"Инцидент [произошел] в СОШ №32 города Челябинска. По предварительной информации, ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу, затем выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы", - сказали в пресс-службе.

Школьника и его сверстницу госпитализировали. "В настоящее время пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе.

Здоровью детей ничего не угрожает, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Челябинской области. "Пострадавшие дети были доставлены в ЧОДКБ и осмотрены специалистами. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением, их здоровью ничего не угрожает", - сообщили в ведомстве.