Филиппины объявили чрезвычайное положение из-за нехватки энергоресурсов

First News Media23:20 - Сегодня
Филиппины стали первой страной в мире, объявившей чрезвычайное положение в связи с дефицитом энергоресурсов, вызванным конфликтом США и Ирана, сообщает в четверг CNN.

"Министр иностранных дел Филиппин Мария Тереса Ласаро сообщила, что запасов нефти в стране хватит на 40-45 дней, и рассказала об "эффекте домино", который вызовет рост цен на энергоносители", - информирует телеканал.

По сообщению CNN, в стране введены меры по энергосбережению, снижению транспортных расходов, субсидированию топлива, а также меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов.

В мире

Более миллиона бойцов мобилизованы в Иране на случай операции США

Спорт

Фарид Гаибов председательствовал на первом официальном заседании Бюро СОР10 в ...

Общество

В Баку был открыт огонь по трем людям: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

Общество

Подорвавшийся на мине в Агдаме находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В мире

Трамп назвал контроль нефти Ирана возможным вариантом действий

Более миллиона бойцов мобилизованы в Иране на случай операции США

Трамп заявил, что Иран передает США восемь танкеров с нефтью

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Умер легендарный актёр Чак Норрис

Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

Трамп назвал контроль нефти Ирана возможным вариантом действий

Более миллиона бойцов мобилизованы в Иране на случай операции США

Трамп заявил, что Иран передает США восемь танкеров с нефтью

Лейла Алиева представила новое стихотворение - ВИДЕО

В США прошло второе судебное заседание по делу Мадуро и его супруги

Фарид Гаибов председательствовал на первом официальном заседании Бюро СОР10 в ЮНЕСКО - ФОТО

В Азербайджан завезены опасные пчёлы

Арагчи: Слова и действия американцев расходятся

В Баку был открыт огонь по трем людям: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

Уиткофф: США передали Ирану предложения из 15 пунктов

Axios: США готовят «финальный удар» по Ирану в случае провала переговоров

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану

18-летний сын Рамзана Кадырова стал самым молодым майором в России - ВИДЕО

Путешественники прибыли в Шушу - ФОТО

Подорвавшийся на мине в Агдаме находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Азербайджан поддерживает деятельность стран Африки в сфере градостроительства - ФОТО

Дом всемирноизвестного иранского кинорежиссера пострадал при авиаударах США

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

