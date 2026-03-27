Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

First News Media00:00 - Сегодня
В переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном достигнут определенный прогресс.

Как передает телеканал CNN, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Существуют страны-посредники, осуществляющие передачу сообщений, и достигнут прогресс, определенный конкретный прогресс", - отметил глава американского Госдепа.

Вместе с тем, как отмечает телеканал, Рубио не стал раскрывать, с кем именно на иранской стороне ведется диалог. Он подчеркнул, что переговорный процесс носит "непрерывный и динамичный характер".

Руководитель Госдепартамента также посчитал, что другие страны должны быть заинтересованы в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

"Другие государства получают оттуда значительно больше топлива, нежели мы", - заявил госсекретарь США.

Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40