Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

В переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном достигнут определенный прогресс.

Как передает телеканал CNN, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Существуют страны-посредники, осуществляющие передачу сообщений, и достигнут прогресс, определенный конкретный прогресс", - отметил глава американского Госдепа.

Вместе с тем, как отмечает телеканал, Рубио не стал раскрывать, с кем именно на иранской стороне ведется диалог. Он подчеркнул, что переговорный процесс носит "непрерывный и динамичный характер".

Руководитель Госдепартамента также посчитал, что другие страны должны быть заинтересованы в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

"Другие государства получают оттуда значительно больше топлива, нежели мы", - заявил госсекретарь США.