В Кувейте задержали шестерых сторонников «Хезболлах», готовивших покушения

Власти Кувейта задержали шестерых человек, связанных с шиитским движением "Хезболлах", по подозрению в подготовке покушений на представителей руководства страны.

Об этом со ссылкой на МВД Кувейта сообщил портал Al-Monitor.

По данным МВД, речь идет о пяти гражданах самого Кувейта и об одном иностранце. Они связаны с более крупной группировкой, действующей в интересах "Хезболлах". Власти установили личности 14 представителей этой группы.

Этот арест стал третьим с момента начала США и Израилем военной операции против Ирана. 17 марта власти Кувейта арестовали 14 своих граждан и двух граждан Ливана, связанных с "Хезболлах". Затем аналогичный арест произошел 19 марта.

Власти Кувейта считают движение "Хезболлах" террористической организацией, соответствующее решение о признании было принято ими в 2016 году.

Источник: ТАСС