«Гражданский договор» уходит в перезагрузку: Пашинян запускает внутрипартийный отбор перед выборами-2026

Сегодня, 27 марта, начался внеочередной съезд партии «Гражданский договор».

На съезде будут избраны 1000 делегатов, а в течение трёх дней будут проводиться внутренние выборы.

То есть делегаты «ГД» приедут и в прямом эфире выберут людей, которые сформируют окончательный список партии для участия в парламентских выборах 2026 года.

Результаты будут распределены от первого до последнего путём голосования, и делегаты определят, какой член «ГД» имеет наивысший рейтинг и под каким номером он должен участвовать в выборах.

Только после этих выборов обновлённая партия «ГД» проведёт внеочередной съезд в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна и объявит лидеров списка.

