Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Есть важная договоренность между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве. Перед началом нашей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ. Он закладывает основу для дальнейших контактов, технологического сотрудничества и инвестиций", - написал он.
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в четверг.
Ранее в Киеве сообщали, что хотят сотрудничать со странами Ближнего Востока в сфере безопасности, в частности по укреплению обороны от беспилотников.
329