Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Есть важная договоренность между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве. Перед началом нашей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ. Он закладывает основу для дальнейших контактов, технологического сотрудничества и инвестиций", - написал он.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в четверг.

Ранее в Киеве сообщали, что хотят сотрудничать со странами Ближнего Востока в сфере безопасности, в частности по укреплению обороны от беспилотников.