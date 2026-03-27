Куба попросила Ватикан выступить посредником в отношениях с США

Кубинские чиновники обратились к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США и убедить Вашингтон облегчить энергетическую блокаду, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Кубинские чиновники обратились к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США. Цель состоит в том, чтобы способствовать переговорам и добиться ослабления кампании давления со стороны Белого дома, направленной на изоляцию Кубы посредством фактической нефтяной блокады", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, в встречах также принимал участие Папа Римский Лев XIV.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

Источник: РИА Новости