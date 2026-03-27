В Иране число гражданских объектов, поврежденных при авиаударах, возросло до 92 тыс.

Более 92 тыс. гражданских объектов, включая не менее 71 тыс. жилых домов, повреждены на данный момент в Иране в результате авиаударов и бомбардировок США и Израиля.

Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

"К сожалению, на сегодняшний день в результате атак пострадали 92 662 гражданских объекта; из них 71 256 - жилые дома", - сказал он в эфире государственного телевидения. Коливанд отметил, что был нанесен также ущерб более 20 тыс. торговых объектов, 290 медучреждениям и 17 центрам общества Красного Полумесяца.

Источник: ТАСС