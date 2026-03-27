Жертвами ударов Ирана по ОАЭ стали восемь мирных жителей

Системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов 27 марта перехватили шесть баллистических ракет и девять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны, опубликованном в соцсети X.

По обновлённой информации ведомства, с начала эскалации эмиратские военные перехватили в общей сложности 378 баллистических и 15 крылатых ракет, а также 1 835 беспилотников.

По последним данным, при исполнении служебных обязанностей погибли двое военнослужащих ОАЭ, а также один марокканский гражданский специалист, работавший по контракту с вооружёнными силами.

Кроме того, жертвами ударов стали восемь мирных жителей — граждане Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и Палестины. Более 170 человек различных национальностей получили ранения.