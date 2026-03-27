В Турции опровергли сообщения об угрозе авиабазе «Инджирлик»

First News Media18:50 - Сегодня
В Турции опровергли сообщения об угрозе авиабазе «Инджирлик»

Источники в Министерстве национальной обороны Турции опровергли сообщения об угрозе авиабазе «Инджирлик» в южной провинции Адана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ведомстве отметили, что «никакой атаки либо иной негативной ситуации в районе авиабазы не зафиксировано».

«Предположительно речь идет о ложном срабатывании сирен воздушной тревоги», - отметили в Анкаре, комментируя соответствующие публикации в соцсетяx.

Ранее в Министерстве национальной обороны Турции объявили о развертывании в Адана нового зенитно-ракетного комплекса Patriot.

ЗРК, доставленный на юг Турции был выделен Объединенным командованием сил НАТО в Рамштайне (Германия), в дополнение к уже имеющемуся испанскому комплексу Patriot.

В Анкаре напомнили о сбитии над югом Турции иранских баллистических ракет, что «потребовало усиления мер противовоздушной и противоракетной обороны».

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40