В Турции опровергли сообщения об угрозе авиабазе «Инджирлик»

Источники в Министерстве национальной обороны Турции опровергли сообщения об угрозе авиабазе «Инджирлик» в южной провинции Адана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ведомстве отметили, что «никакой атаки либо иной негативной ситуации в районе авиабазы не зафиксировано».

«Предположительно речь идет о ложном срабатывании сирен воздушной тревоги», - отметили в Анкаре, комментируя соответствующие публикации в соцсетяx.

Ранее в Министерстве национальной обороны Турции объявили о развертывании в Адана нового зенитно-ракетного комплекса Patriot.

ЗРК, доставленный на юг Турции был выделен Объединенным командованием сил НАТО в Рамштайне (Германия), в дополнение к уже имеющемуся испанскому комплексу Patriot.

В Анкаре напомнили о сбитии над югом Турции иранских баллистических ракет, что «потребовало усиления мер противовоздушной и противоракетной обороны».