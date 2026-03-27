СМИ: США могут отправить еще около 10 тыс. солдат на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность отправки около 10 тыс. солдат на Ближний Восток на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о прогрессирующих переговорах с Ираном.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, усиление американских военнослужащих в регионе может включать в себя пехоту и бронетехнику в дополнение к уже направленным в регион 5 тыс. морских пехотинцев и нескольким тысячам десантников.