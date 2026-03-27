Подпись действующего президента США впервые появится на американских долларах

Министерство финансов США объявило о планах разместить подписи президента США Дональда Трампа и главы Минфина Скотта Бессента на американских долларах к 250-летию со дня основания Соединенных Штатов Америки.

Впервые в истории на валюте появится подпись действующего президента.

"Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Дж. Трампа, чем [выпустить] американские доллары с его именем", - заявил Бессент.

Он отметил, что печать подписи Трампа на американской валюте "не только уместна, но и вполне заслужена" в силу его вклада в историю как "архитектора золотого века экономического возрождения США".

Декларация независимости, принятая в 1776 году, провозгласила свободу Соединенных Штатов от владычества Британской империи. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем основания Соединенных Штатов считается 4 июля.

