Трамп: США уже полностью выиграли войну с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже выиграли войну.

«Мы уже полностью выиграли эту войну. С точки зрения военной, мы полностью выиграли», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

The New York Times 25 марта сообщила о том, что Штаты отправили мирный план на 15 пунктов через Пакистан Ирану. Предложенный план охватывает аспекты, связанные с ракетной и ядерной программами исламской республики, а также со свободой судоходства.

В свою очередь, Тегеран направил официальный ответ на предложенный Вашингтона план урегулирования конфликта и ожидает реакции Белого дома. Отмечалось, что Иран требует, чтобы война не повторится, а также обеспечена выплата репараций и гарантии мира.