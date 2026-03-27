ЦАХАЛ нанес масштабные удары по Тегерану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила серию ударов по центру иранской столицы Тегерана.

Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Недавно ЦАХАЛ завершил масштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в центре Тегерана. Подробности будут позже», — говорится в сообщении.

По данным Al Jazeera, под удар попал жилой район в иранской Урмии, четыре жилых здания были полностью разрушены, есть пострадавшие.

До этого Иран объявил о начале 83-й волны ударов по ключевым американским и израильским военным объектам на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по расположению военных Израиля у города Модиин в центральной части еврейского государства при помощи ракет и ударных беспилотников.

Источник: РИА Новости