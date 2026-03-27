FT: ОАЭ готовы применить ВМС для восстановления судоходства в Ормузском проливе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили США и другим западным партнерам, что готовы применить военно-морские силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, ОАЭ готовы присоединиться и участвовать в любом многонациональном военном объединении, которое потенциально будет действовать в Ормузском проливе. Страна совместно с Бахрейном также работает над проектом резолюции Совета Безопасности ООН о предоставлении мандата для проведения таких операций.

FT отмечает, что речь не идет "о начале войны с Ираном".

При этом власти ОАЭ ведут переговоры с Саудовской Аравией, чтобы Эр-Рияд поддержал этот план. Бахрейн безусловно выступил за реализацию плана по восстановлению судоходства, отмечает FT. Другие страны Персидского залива еще не приняли окончательного решения об участии в будущих операциях, в том числе из-за опасений, что США могут "внезапно уйти", оставив арабские страны один на один с Ираном.

Два собеседника издания сообщили, что страны региона также могут ускорить реализацию проектов по строительству трубопроводов и железнодорожной инфраструктуры для доставки энергоносителей по суше в Оман или Средиземноморье.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель "Хатам аль-Анбия", центрального штаба иранских ВС, заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.

Источник: ТАСС